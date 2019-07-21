NATO'dan İran'a İngiliz tankerini serbest bırakma çağrısı

NATO, İran tarafından el konulan İngiltere tankerine ilişkin, 'İran'ı derhal gemileri ve mürettebatını serbest bırakmaya çağırıyoruz' açıklamasında bulundu.

NATO, İngiliz tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulmasını kınadığını açıklayarak, yaşananların uluslararası seyrüsefer özgürlüğüne 'açık bir meydan okuma' teşkil ettiğini öne sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, bir NATO sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime ilişkin resmi bir açıklamada bulundu.

Sözcü, "Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari geminin alıkonulmasını kınıyoruz. Bu uluslararası seyrüsefer özgürlüğüne açık bir meydan okumadır. İran'ı derhal gemileri ve mürettebatını serbest bırakmaya çağırıyoruz" dedi.

"İngiltere, önceliklerinin diyaloğu ve diplomasiyi kullanarak durumu ele almak olduğunu açıkça belirtti" diyen sözcü, şöyle devam etti:

"NATO, bu durumu çözmek için tüm diplomatik çabaları desteklemektedir. Tüm müttefikler, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden endişe duymaya devam ediyor."