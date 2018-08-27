AKP her fırsatta NATO'ya bağlılığını vurgulamaya devam ederken, BBC Savunma ve Diplomasi Muhabiri Jonathan Marcus, 'NATO, Türkiye'yi gözden çıkarır mı?' sorusunu sorarak, 'Türkiye'nin Washington'la ve dolayısıyla Nato'yla olan şimdiki gerilimi hangi noktada olursa olsun, Rusya'yla kuracağı bağın aynı seviyede bir itibar sağlayacağını düşünmek güç' değerlendirmesinde bulundu.

AKP rahip Brunson ve yaptırım krizi sonrası ABD ile gerilim yaşarken, kriz boyunca NATO'ya olan bağlılığına vurgu yapmayı ihmal etmedi.

BBC Savunma ve Diplomasi Muhabiri Jonathan Marcus, yaşanan son gerilimleri değerlendirdiği yazısında, "Türkiye, Batı için ne kadar önemli?" diye sorarken, "Bazı ABD'li yorumcular işi daha ileri götürüp, Türkiye'yi ABD'nin stratejik ortağı olarak nitelemenin doğru olup olmadığını sorguluyor. Türkiye, Nato'nun önemli bir üyesi. Askeri üsleri de ABD'nin Orta Doğu'da devam eden hava operasyonları için kritik. Rusya'nın yeniden yükselişe geçmesi sonucu Karadeniz Bölgesi'nin stratejik önemi artarken Türkiye, Nato'nun doğu kanadında dev bir toprak şeridi oluşturuyor. Türkiye, AB için de Doğu'daki en önemli komşu devletlerden biri" ifadelerini kullandı.

ABD ile yaşanan rahip Brunson krizine değinen Marcus, "Peki durum ne kadar kötüye gidebilir? Türkiye'nin Nato üyeliği tehlikeye girer mi?" diye sorarken, şöyle devam etti: