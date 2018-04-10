NATO sevdalıları hızını alamadı: Saldırıya uğrayan TKG üyelerine soruşturma

İstanbul Üniversitesi’nde NATO ve emperyalizm karşıtı çalışma yapan Türkiye Komünist Gençliği üyelerine kendine 'ülkücü' diyen bir grubun saldırmasının ardından, üniversite yönetimi tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma açılan TKG üyelerine uluslararası gençlik örgütlerinden pek çok dayanışma mesajı geldi.

İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) 13 Mart tarihinde NATO ve emperyalizm karşıtı çalışma yapan Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyelerine, bir grup ülkücü tarafından gerçekleştirilen saldırıda, skandal bir uygulama ile gözaltına alınan 22 TKG üyesine üniversite yönetimi tarafından soruşturma açıldı.

Soruşturma gerekçesi olarak “kendilerini TKG olarak tanıtan grubun İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda sağ görüşe mensup öğrencilere saldırmak ve küfür içeren sloganlar atmak, ardından çevik kuvvet ekiplerince gözaltına alınmak” ifadeleri gösterildi.

‘KAFALARINIZA SIKACAĞIZ’ DİYENLER MAĞDUR OLDU

Dönem başında NATO ve emperyalizm karşıtı kampanya başlatan TKG üyesi öğrenciler, İstanbul Üniversitesi’nde bir süredir polis ve özel güvenlik biriminin desteklediği faşist çetelerin tehdit ve provokasyonlarının hedefi haline gelmişti.

İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilecek Filistin halkıyla dayanışma eylemi için çalışma yapan ve çalışma sırasında ülkücü çeteler tarafından “Sizi öldüreceğiz”, “Kafalarınıza sıkacağız” sözleriyle tehdit edilen TKG üyesi öğrenciler, soruşturmaya konu olan günde de aynı çetenin saldırı girişimini püskürtmüş, NATO karşıtı sloganlar atarak çete mensuplarını üniversiteden kovmuştu.

Provokasyon girişiminin püskürtülmesinin ardından polis ve özel güvenlikler TKG üyelerine saldırmış, bununla eş zamanlı olarak üniversiteden kovulan faşist çete mensupları çevrede gördüğü diğer solcu öğrencilere saldırarak yaralanmalarına sebep olmuştu.

ÜNİVERSİTE BAHÇESİNDE TEŞHİS SKANDALI

Soruşturmaya konu olan olaylar sırasında skandal bir uygulamaya imza atan polis, o sırada bahçede bulunan TKG üyelerini ülkücü gruptan seçtiği öğrencilere teşhis ettirerek 22 TKG üyesini gözaltına almıştı. Daha önce hiç karşılaşmadığı ve kavgaya karışmamış kişileri sözde “teşhis eden” faşistler karakolda TKG üyelerinden şikayetçi olmuştu.

TKG üyelerine saldırıda hızını alamayan üniversite yönetimi 22 TKG üyesi öğrenciyi kurmaca bir olay örgüsüyle suçlayarak soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA TEHDİT KAMPANYASI

İstanbul Üniversitesi’nde arbedenin ve polis müdahalesinin yaşandığı günün ertesinde “İst. Üni. Ülkü Ocakları”, “İttihat Haber” ve faşist çete destekçilerinin Twitter hesaplarından “düzenbazTKG” hashtagiyle bir karalama kampanyası başlatıldı. Ölüm tehditlerinin ve küfürlü mesajların paylaşıldığı sosyal medyadaki karalama kampanyasında, tabancayla fotoğraf paylaşan şahıslar dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi’nde TKG’lilere saldıran faşist çetenin bütün etkinliklerine izin verilir ve yer tahsis edilirken, öğrenci kulüplerinin sosyal ve bilimsel faaliyetleri dahi engelle karşılaşıyor. Kolluk güçlerinin ve Rektörlüğün kalkan olduğu faşist çete, üniversite civarında pusu kurarak öğrencileri bıçakla yaralasa dahi soruşturmaya uğramıyor. OHAL’in ve Cumhur İttifakı’nın verdiği özgüvenle hareket eden faşist gruplar üniversitede terör estirmeye devam ederken, yurtsever gençler gözaltı ve soruşturmalarla baskı altına alınıyor.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA MESAJLARI

TKG üyelerine dönük soruşturmalara içlerinde, Yunanistan Komünist Gençliği (KNE), İspanya Komünist Gençlik Birliği (UJCE), Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü (EDON), Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) de bulunduğu uluslararası gençlik örgütleri ve sendikaların yanıtı ise dayanışma oldu.

Saldırıya uğrayan öğrenciler ve Türkiye işçi sınıfı ile dayanışmanın vurgulandığı açıklamalarda emperyalist müdahalelere ve savaşa karşı harekete geçen genç öğrencilere dönük saldırı ve tutuklamalarla birlikte yoğunlaşan baskının kınandığı; İstanbul Üniversitesi'nde NATO'ya karşı kampanya yürüten 22 öğrencinin gözaltına alınmasının ve söz konusu öğrencilere yöneltilen bütün suçlamaların derhal geri çekilmesini gerektiği ifade edildi.