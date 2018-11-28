NATO raporu: Türkiye ‘özgür olmayan’ tek üye ülke

NATO, ilk kez Türkiye’yi demokrasi ve insan hakları alanında eleştiren bir raporu kabul etti. Denge denetim yoksunluğunun altını çizildiği raporda siyasi kutuplaşmanın arttığı görüşüne yer verildi.

Geçen hafta NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Güvenliğin Sivil Boyutu Komisyonu’nda kabul edilen raporda Türkiye’nin Freedom House tarafından ‘özgür olmayan ülkeler’ kategorisindeki tek NATO üyesi ülke olduğu bilgisine yer verildi.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre ‘Vahşi’ diye nitelenen darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen gözaltı ve ihraçların eleştirildiği raporda şu ifadeler kullanıldı: Darbe girişiminin ardından iki yıl boyunca Türkiye’de olağanüstü hal devam etti. Hükümet, tehdidin ciddiyeti değerlendirildiğinde OHAL’in gerekli olduğu ve bu sürede orantılılık ve zorunluluk ilkelerine uyulduğunu belirtti. Fakat bu görüş ne Türkiye’de ne de Batı’da Erdoğan’ı eleştirenler tarafından paylaşılıyor.

'ERDOĞAN'IN GÜCÜ ARTTI'

Geçen yıl 16 Nisan’daki referanduma kabul edilen yeni yönetim sisteminin ‘süper başkanlık’ diye nitelendiği raporda, bu durumun siyasi kutuplaşmayı artırdığı görüşüne yer verildi: “Anayasa değişiklikleri, ABD tarzı başkanlık sistemi getirmek üzerine tasarlandı. Ancak pratikte Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı sistemi, ABD’de olduğu gibi denge denetim unsurlarını barındırmamaktadır. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Meclis’i feshetme hakkına sahiptir ve yargı üzerindeki gücünü arttırmıştır.”

Raporda Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç ile Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın tutukluluğu dile getirilirken, bazı yayın organlarının hükümete yakınlığına da yer verildi.