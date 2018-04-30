NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin değeri için haritaya bakmak yeterli

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin haritadaki yerinden ötürü değerli olduğunu, NATO için kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası Türk gazetecilere konuştu. Türkiye’nin “stratejik yeri”ne dikkat çekti.

Hürriyet’ten Serkan Demirtaş’ın haberine göre Dışişleri Bakanları toplantısının ardında Brüksel’de bir grup Türk gazeteciye konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO için kilit önemde bir ülke olduğunu, bunu anlamak için “haritaya bakmanın” yeterli olduğunu söyledi.

‘AYNI MASADAYIZ’

Haberde Stoltenberg’in “Türkiye çok değerli bir müttefik. Türkiye ortak savunmamız için çok önemli. Özellikle de terörizmle mücadele açısından, çünkü IŞİD’in yenilmesi için oluşturulan küresel koalisyon için altyapı sağlıyor. Bunun için Türkiye’ye minnettarız” dediği aktarıldı. Stoltenberg ayrıca Türkiye’nin her gün NATO’da “masada yer alan” bir ülke olduğunu, Türkiye’nin temsilcileriyle her hafta birçok kez aynı masada bulunduklarını da vurguladı.

‘STRATEJİK YER’

28 müttefik üyenin de Türkiye’nin öneminin farkında olduğunu söyleyen Stoltenberg “Haritaya bakmak ve Türkiye’nin, hem kendisine hem de diğer tüm NATO üyelerine tehdit yaratan şiddet ve çalkantıların yaşandığı Irak ve Suriye’ye komşu olan stratejik lokasyonunu görmek yeterli. Ayrıca Türkiye, terörle mücadelede kilit ülke. Terörizmin her çeşidiyle mücadelede birlikte çalışıyoruz. Sonra, Türkiye, göçmen ve mülteci kriziyle ilgili olarak da devrede. NATO, göçmen krizine çare bulunması konusunda Türkiye ve AB ile birlikte çalıştı. Türkiye’nin güçlü bir ordusu var ve NATO’nun çeşitli misyon ve operasyonlarına destek veriyor” dedi.

Türkiye’nin Afganistan’daki askeri varlığını ve NATO çerçevesinde üstlendiği “misyonu” da hatırlatan NATO Genel Sekreteri, “Ayrıca Türkiye birkaç sene içinde Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü’ne liderlik edecek ve ittifak içinde çok kilit bir rol üstlenecek. Tabii ki diğer müttefikler de bunların farkında” dedi.

‘ORDUYU İYİ TANIYORUZ’

TSK’nın “profesyonelliği”ni öven Stoltenberg, ordunun bir bölümünün “darbe girişimi”nde yer almasına rağmen“Türkiye’nin profesyonel askerler ve kendini adamış subaylarından oluşan profesyonel bir ordusu olduğunu da biliyoruz. Çünkü onları NATO operasyonlarında görüyorum” dedi.

‘TÜRKİYE VE ABD’NİN TEMAS İÇİNDE OLMASI YETERLİ’

Stoltenberg Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair şunları söyledi: “Benim için önemli olan ABD ve Türkiye’nin temas içinde olmaları ve Kuzey Suriye’deki durumla koordineli bir şekilde nasıl ilgilenebileceklerini görüşüyor olmaları. ABD ve Türkiye arasındaki bu diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum. NATO’nun diğer bazı kurumlar gibi bir terör örgütleri listesi yok. Ama Türkiye’nin terörist saldırılardan en çok zarar gören NATO ülkesi olduğunun farkındayız. Türkiye’nin tabii ki kendini koruma hakkı var ama bunun orantılı şekilde yapılması gerekiyor.”