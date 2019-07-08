Nasuh Mahruki AKUT'un onursal başkanlığından istifa etti

Nasuh Mahruki, AKUT Derneği Onursal Başkanlığı’ndan 'Burası bizim kurduğumuz yer değil artık' diyerek istifa etti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanlığı'ndan 2016 yılında istifa eden derneğin kurucularından Nasuh Mahruki, AKUT Derneği Onursal Başkanlığı’ndan da istifa etti.

Nasuh Mahruki istifasının gerekçesini, “AKUT kurum kültürü ve değerlerinden kabul edilemez şekilde uzaklaşmış olduğu için, beş temel değerimizden ikisi Dürüstlük ve Güvenilirlik olduğu halde, AKUT içinde hepimize yalan söyleyenler ve aramızı bozanlar ısrarla korunduğu için, Disiplin Kurulu işini yapamaz hale getirildiği ve bir baskı unsuru olarak kullanıldığı için, AKUT artık kuruluş ilkelerinden ve etik değerlerinden uzaklaştığı için” diye açıkladı.