'Namaz kılacağım' diye yolcu otobüsünün durmasını istedi, 'camide duracağız' yanıtı aldı...

Batman Özlem adlı otobüs firmasıyla yolculuk yapan Şehmus Temiz adlı yolcu, namaz kılmak için otobüsün durmasını istediğini, camide duracağız yanıtı aldığını, baskısı sonucu otobüsü durdurup namaz kıldığını, sonrasında ise darp edildiğini iddia etti.

Kardeşlik Birliği adlı vakfın Batman İl Başkanı Şehmus Temiz, sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu.

Batman Özlem adlı otobüs firmasıyla yaptığı yolculukta yaşadıklarını anlatan Temiz, namaz kılmak için otobüsün durmasını istediğini ve "Camide duracağız" yanıtını aldığını dile getirdi.

Namaz vaktini kaçıracağı gerekçesiyle sesini yükselttiğini, bu nedenle otobüsün bir benzinlikte durduğunu belirten Temiz, namazı kıldıktan sonra muavin ve şoförle tartıştığını ve sonrasında darp edildiğini iddia etti.