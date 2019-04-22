Nakşibendilere dolandırıcılık davası: 35 milyon dolar...

Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Nakşibendilere yakınlığıyla bilinen Mondial Bank, dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Cristalia Grubu’nun iştiraki olan Hollanda merkezli Edgeworth Investment Grup'u dolandırmakla suçlandı.

Dünyanın en büyük ilaç ve kimya şirketlerinden Cristalia Grubu’nun iştiraki olan Hollanda merkezli Edgeworth Investment Grup, Kuzey Kıbrıs'ta Nakşibendi tarikatının yönettiği Mondial Bank tarafından dolandırıldığı iddiasıyla yargıya başvurdu. Bankanın Türkiye üzerinden yürüttüğü ticari ağ, içinde Türk Dışişleri ve Vakıfbank’ın da olduğu diplomatik krize neden oldu.

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre, dünyada birçok bankada hesabı olan Edgeworth Grup, offshore hizmeti veren Mondial Bank’ta da bir hesap açtı. Grup, İsviçre’deki Crédit Agricole bankasındaki hesabından, Mondial Bank’taki hesabına 26 Nisan 2017 tarihinde 10 milyon dolar ve 09 Mayıs 2017 tarihinde 30 milyon dolar olmak üzere toplam 40 milyon dolar havale gerçekleştirdi. Mondial Bank yetkilileri, söz konusu paranın Edgeworth adına açılan hesapta bulunduğunu teyit etti.

Bir süre sonra, Edgeworth parasını kullanmak için transfer etmek istedi. Ancak Mondial Bank yetkilileri bunun için gereken bazı belgelerin eksik olduğunu öne sürdü. İstenen belgeler tamamladıktan sonra da para üzerindeki blokajı kaldırmadı. İlerleyen süreçte Mondial Bank, şirketin iştiraklerinin kendi bankasına kredi borcu olduğunu iddia ederek transfer talebini reddetti. Edgeworth ise iddiayı reddederek hukuka aykırı işlem yapıldığını söyledi. Bu süreçte şirkete 5 milyon dolar kredi kullandıran Mondial Bank ile Edgeworth arasında 35 milyon dolarlık kriz çözülmeyince olay yargıya taşındı.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na 3 Mayıs’ta başvuran Edgeworth, Mondial Bank Yönetimi’ndeki Bensen Safa, Behaeddin Adil ve Mehmet Ali Arıkbuka’dan şikâyetçi oldu. Uluslararası şirket, söz konusu isimler için “nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlamasında bulundu. Türkiye’deki soruşturma sürecinde Mondial Bank’ın Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alandaki hukuki durumu nedeniyle Türk bankalarını kullandığı ortaya çıktı. Vakıfbank’ta açtığı hesap üzerinden uluslararası faaliyetlerini yürüten Mondial Bank’ın Vakıfbank’taki hesap hareketleri de incelemeye alındı. Savcılık, suçun Kuzey Kıbrıs'ta işlenmiş olması nedeniyle takipsizlik vererek Kuzey Kıbrıs’ı işaret etti. Süreç, Kıbrıs’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açılan dava ile devam etti. Kıbrıs’taki davada Mondial’in Bank’ın uluslararası ilişkilerini gerçekleştiren Joao Cunha da suçlananlar arasında yer aldı.

35 milyon dolara varan varlığını Nakşibendilere yakın bankadan alamayan Edgeworth, olayı diplomatik alana taşıdı. Bu kapsamda Brezilya Devleti’nin talebiyle Brezilya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türk Dışişleri ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde girişimlerde bulundu. Ancak tarikat-ticaret-siyaset üçgeninde yaşanan krize çare bulunamadı.