Nagehan Alçı'dan 'Muharrem İnce' açıklaması

24 Haziran seçimleri öncesi Habertürk ekranlarına konuk olan Muharrem İnce'ye sorduğu sorularla gündem olan Nagehan Alçı, programda yaşananlara ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

"Hiç mütevazı olmayacağım. Çarşamba akşamı Habertürk’te bir rekor kırdık. Muharrem İnce’yi konuk aldığımız, Didem Arslan Yılmazmoderatörlüğünde gazetemizin Ankara Temsilcisi Bülent (Aydemir),gazeteci Gürkan (Hacır) ve benim soru sorduğum yayın birçok diziyi geçerek çok büyük bir reytinge ulaştı, inanılmaz bir izlenme oranı yakaladı" diyen Alçı, program sonrası gelen eleştirilere ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

YA o programa katılan ben değildim ya da post truth’u da aşıp anti truth evresine geçtik. Zira yer yer gerilimli ama saygı çerçevesi dışına çıkan hiçbir sözün zikredilmediği iyi bir program yaptık çarşamba akşamı. Ancak daha stüdyodan çıkar çıkmaz telefonlarım çalmaya başladı. Sanki Muharrem Bey ile bir düellodan çıkmışım gibi mesajlar yağıyordu. Bir tarafta tebrik edenler, öbür tarafta küfredenler. Hakkımda 130 bin kadar tweet atılmış.

Arkadaşlar, size bir hatırlatma yapayım: Ben cumhurbaşkanı adayı değilim ve yaptığımız yayın da bir politik tartışma ya da açık oturum yayını değildi. Evet benim de bir politik kimliğim var, bilindiği gibi liberal-demokrat bir yazarım. Ama o yayında ben Muharrem İnce’ye sadece sualler soran bir gazeteciden ibarettim...