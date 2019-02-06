Nagehan Alçı'dan Çipras 'itirafı': Yanıldım...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Yunanistan'da işçi düşmanı politikalarıyla büyük tepki çeken Çipras konusunda yanıldığını belirtirken, Çipras'ı başarılı bulduğunu yazdı, 'makul, akılcı ve soğukkanlı' dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Yazısında Çipras konusunda yanıldığını belirten Alçı, "İtiraf edeyim, Çipras konusunda yanıldım. İktidara geldiğinde onun popülist söylemlere kapılıp, başarısız olacağını düşünmüş ve bunu yazmıştım. Halbuki söylemde öyle olsa da eylemde makul, akılcı ve soğukkanlı. Yunanistan’da son derece kararlı bir şekilde zoru tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan seçimlerinden sonra bazı çevreler tarafından "sosyalist" ilan edilen Çipras, göreve geldikten sonra işçi düşmanı politikaları, AB, ABD ve İsrail ile kurduğu iyi ilişkilerle dikkat çekmişti.