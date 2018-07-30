Nagehan Alçı 'tuhaf kokular alıyorum' dedi: Korkuyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, rahip Brunson olayına ilişkin 'çok tuhaf kokular alıyorum' dedi, 'Evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı ancak ben yine de korkuyorum. ABD’den karanlık bir el Türkiye’yi ve iki ülke ilişkilerini iyice işin içinden çıkılmaz bir hale getirmek için Brunson’ı öldürmek ve ‘bakın işte Türkiye’de anti-Amerikanizmin geldiği nokta’ demek isteyebilir' ifadelerini kullandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, rahip Brunson'un ev hapsine alınması ve ABD'den gelen açıklamalara ilişkin "ilginç" bir yazı kaleme aldı.

"Komplo teorilerinden hiç hazzetmeyen biri olduğum halde Rahip Brunson meselesinden çok tuhaf kokular alıyorum. Sanki ABD’de bir el bu rahip Türkiye’den ABD’ye dönemesin istiyor. Onu kurban ederek iki ülke ilişkilerini bozmaya çalışıyor" iddiasında bulunan Alçı, "Bu mesele öyle tuhaf bir hal aldı ki, Türkiye için de Brunson’ı korumak ciddi bir sıkıntıya dönüşüyor. Evinin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı ancak ben yine de korkuyorum. ABD’den karanlık bir el Türkiye’yi ve iki ülke ilişkilerini iyice işin içinden çıkılmaz bir hale getirmek için Brunson’ı öldürmek ve ‘bakın işte Türkiye’de anti-Amerikanizmin geldiği nokta’ demek isteyebilir. Bu rahibin çok çok iyi korunması şart…" ifadelerini kullandı.