Nagehan Alçı, Rasim Ozan ve Ümit Zileli'ye hapis cezası

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ümit Zileli'ye 'Esat Oktay Yıldıran’ın anısına hakaret' gerekçesiyle 105 gün hapis cezası verildi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, kendisine, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ve Ümit Zileli'ye aynı olaydan hapis cezası verildiğini yazdı.

"Hem kendimin ve eşimin hem de bize tamamen zıt bir siyasal görüşe sahip Ümit Zileli’nin yargılandığı 'Diyarbakır Cezaevi Davası'na ilişkin verilen kararı aktaracağım size bugün. Biz üçümüz de aynı televizyon kanalında farklı programlarda 1980-83 arası Diyarbakır Cezaevi’nde yüzlerce mahkûmun ortak tanıklığıyla Esat Oktay Yıldıran yönetiminde insanlık onuruna aykırı, korkunç işkenceler yapıldığını ve PKK terör örgütünün o bölgede bu kadar güçlenmesinin en önemli sebeplerinden birinin bu olduğunu söyledik" diyen Alçı, "Aslında söylediklerimiz Amerika’nın keşfi de değil. AK Parti’den CHP’ye kadar tüm siyasi partilerden insanların ortak tespiti. Ancak böyle dedik diye, hem ben, hem Rasim Ozan, hem de Ümit Zileli bu sözlerimiz yüzünden 105 gün hapis cezası aldık. İzmir 2. Asliye Ceza Hâkimi SabriUsta üçümüze birden 'Esat Oktay Yıldıran’ın anısına hakaret' gerekçesiyle bu cezayı verebildi!" ifadelerini kullandı.