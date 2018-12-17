Nagehan Alçı: Mustafa Sarıgül beni aradı...

CHP'de Mustafa Sarıgül'ün aday gösterilip gösterilmeyeceği tartışmaları sürerken, Sarıgül adaylık sürecine ilişkin Nagehan Alçı'ya konuştu.

CHP'nin Şişli'den Mustafa Sarıgül'ü aday göstermeyeceği iddiaları gündeme gelirken, Sarıgül sürece ilişkin Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu.

"Son günlerde CHP’nin Şişli adayının eski il başkanı Cemal Canpolat olduğunu çok kesin bir dille söyleyen birçok CHP’li var. İçlerinden bazıları sözlerine güvendiğim kaynaklar. Ben ekranda 'Eğer CHP adayı Canpolat olursa Sarıgül bağımsız ya da DSP’den bile girse kazanamayabilir' yorumunu yapmıştım. Bunun üzerine Mustafa Sarıgül aradı" diyen Alçı, Sarıgül'ün söylediklerini şu şekilde aktardı:

"Şunu söyledi: 'Her gün sahadayım. Bana inanılmaz bir ilgi ve özlem var. Halk Sarıgül’ü istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor. Kemal Bey İstanbul’un oylarını yükseltmek istiyorsa beni aday yapmak zorunda. 2014’te İstanbul’a uygun gördüğü bir ismi, üstelik şimdi bu kadar da teveccüh varken Şişli’ye aday yapmamasını bu halka anlatamaz.' 'Peki ya yapmazsa? B seçeneği ne? DSP’den aday olur musunuz ya da bağımsız girer misiniz?' diye sorunca 'Tek bir seçenek var, o da CHP adaylığı' dedi ve ekledi: 'İstanbul’da büyükşehir dahil, benden başka öne çıkan, sivrilen, halkın tanıdığı, bildiği tek bir aday yok. Parti kazanmayı hedefliyorsa ben ortalamayı yukarı çekerim. Ekrem Bey’in de beni istemesi lazım.'"