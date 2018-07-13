Nagehan Alçı hakkında verilen beraat bozuldu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı hakkında kapatılan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararı bozuldu.

Yargıtay, Nagehan Alçı hakkında kapatılan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararını bozarak davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Odatv'nin haberine göre, dava, 2013 yılında ulusal bir televizyon kanalında Nagehan Alçı’nın “darbeci general” ifadesini kullanmasının ardından açılmıştı.

Bu sözlerle Nagehan Alçı’nın kişinin, onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu işlediği gözetilmeden beraat kararı verildiğini belirten Yargıtay, hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Hurşit Tolon’un müdahil olduğu dava Tolon’un avukatının başvurusu üzerine beraat kararı temyiz edilmişti. Yargıtay’daki dava 25 Nisan’da karara bağlanırken, şimdi Nagehan Alçı’nın 2013 yılındaki sözlerinden ötürü yeniden yargılanması bekleniyor.