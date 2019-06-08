Nagehan Alçı: Açılıma MHP engel değil

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ‘Öcalan ile Türk devleti arasında yeni bir durum’ oluştuğunu ve bu ‘durum’u ‘sakatlamak isteyen zinde güçler’ olduğunu iddia ettiği yazısında bu ‘güçlerin’ MHP’liler olmadığını savundu. Alçı, Türkeş'in Abdullah Çatlı’nın cenazesine katılmadığını hatırlatan MHP’li bir kaynağının partinin ‘Devlet içinde organik uzantısı olmadığı’ şeklindeki yorumuna da yer verdi.

23 Haziran seçimleri öncesinde AKP'nin yaşadığı sıkışma ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. "Yeni çözüm süreci" müjdesi vermesi beklenmeyen, böylesi bir politik açılım için önemli engelleri olan AKP, açığı şaşırtıcı ölçüde radikal sözlü çıkışlarla kapatmaya çalışıyor.

Böylesi bir çıkış bugün yandaş kalem Nagehan Alçı'dan geldi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugün yayımlanan “Tuhaf bir şeyler oluyor Ankara’da” başlıklı yazısında Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da “Kürdistan” sözünü telaffuz etmesi ve Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesinin “yeni bir durum” oluşturduğunu öne sürdü.

MHP lideri Bahçeli’nin de buna destek verdiğini yazan Alçı, son olarak Bitlis’te Kürtçe tabelanın indirilmesini “Binali Bey’e siyasi suikast” diye niteledi. Alçı hâlâ tek başına iktidar olmadığını söylediği AKP’nin “ülkeyi yönetirken koalisyon içinde olduğu kimi ‘devlet güçleri’nin” Kürt sorunun özgürlükçü yöntemlerle çözülmesini istemediklerini" ileri sürdüğü yazısında bu güçlerin “asla” MHP’liler ya da ülkücüler olmadığı yorumunda bulundu.

Alçı Bitlis’te Kürtçe tabelaların indirilmesi için “Bir yandan Kürt halkı ile kucaklaşmak için önemli adımlar atan Binali Yıldırım, diğer yanda Eski Türkiye’yi hatırlatan ve adeta hem AK Parti’ye hem Binali Bey’e siyasi suikast niteliğinde bir olay. Normal olmayan ve çok karanlık bir gelişme bu” dediği yazısında şunları yazdı:

'DETAY VEREMEM AMA BANA GÜVENİN'

Kimi odaklar bu yeni durumu doğmadan sakatlamak istiyor. Kürtleri rahatsız edecek kamusal icraatları kasten yapıyorlar. Bu konuda detay veremem ama bana güvenin, devlet içinde vaziyet aynen böyle. Bu tablonun özeti aslında şu: AK Parti şu an tek başına iktidar değil ve ülkeyi yönetirken koalisyon içinde olduğu kimi “devlet güçleri” Kürt meselesinin özgürlükçü yöntemlerle çözülmesini istemiyor. Bu zinde güçler ya da sıklıkla kullandığım, daha isabetli tabirle “iyi saatte olsunlar” bu meselenin çekiç-çivi metaforuyla çözüleceğine inanıyor. Bizler Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bürokratik vesayet tamamen bitsin ve seçilmiş siyasi iktidar devlet içinde tek otorite olsun diye destek verdik ama mevcut durum maalesef böyle değil.

Haftaiçi bayramlaşmak için konuştuğu AKP’lilerin “sanki 2006-2007 ortamına dönülmüş havada konuştukları”nı belirten Alçı, “Bu noktada 2006-2007’den farklı olan şey bu sefer zinde güçlerin AK Parti ve Tayyip Erdoğan’ı devirmekten ziyade ülkeyi ‘beraber’ yönetme arzusunda olmaları. Hatta bu şekilde Erdoğan’a güç kazandırdıklarını bile iddia ediyorlar” diye yazdı.

Alçı “Bu ‘zinde güçler’ asla MHP ya da ülkücüler demek değil. Böyle bir politik analiz çok hatalı olur” iddiasında bulunduğu yazıda, AKP ile MHP’nin “açık ve saydam” bir politik ittifakın olduğunu öne sürerek "devlet içindeki mevcut koalisyon ise açık bir yapı olan AK Parti ile sigara dumanı gibi tarifi ve tespiti zor bir olgu olan ‘iyi saatte olsunlar’ arasında” ifadesine yer verdi.

Alçı bu “yapı”nın yeri geldiğinde MHP’li kimliğini kullandığını ancak MHP içinde de durumdan rahatsızlık olduğunu öne sürerek Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen bir ismin kendisine söylediklerini ise şöyle aktardı: