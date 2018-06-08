'Naci Bostancı, Yasin Aktay, Derya Sazak ve Saygı Öztürk'e de para verdik' iddiası

Cemaat çatı davası kapsamında yargılanan Hidayet Karaca, 'Önder Aytaç bizde program yaptı. Parasını ödedik. İyi de AK Parti'den Naci Bostancı, Yasin Aktay niye yazılmıyor? Onlar da program yaptı? Onlar da bizden para aldı. Avni Özgürel, Etyen Mahcupyan, Ahmet Taşgetiren, Derya Sazak, Saygı Öztürk, bunların hepsi yaptıkları program karşılığında Bank Asya üzerinden parasını alan insanlar' dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karar aşamasına gelen 'FETÖ Çatı Davası'nın bugünkü son celsesi üç gündür savunmasını yapan Hidayet Karaca'nın son sözleriyle başladı. Odatv'de yer alan habere göre, STV'den bazı isimlere yapılan ödemelerle ilgili suçlamaları cevaplandıran Karaca, "Önder Aytaç bizde program yaptı. Parasını ödedik. İyi de AK Parti'den Naci Bostancı, Yasin Aktay niye yazılmıyor? Onlar da program yaptı? Onlar da bizden para aldı. Avni Özgürel, Etyen Mahcupyan, Ahmet Taşgetiren, Derya Sazak, Saygı Öztürk, bunların hepsi yaptıkları program karşılığında Bank Asya üzerinden parasını alan insanlar" dedi.