Naci Bostancı: Doların bugünkü TL karşılığı en fazla 4 liradır

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, 'Türkiye'nin ekonomik gerçekliğine bakarsak, doların bugünkü TL olarak karşılığı 3,8, 3,9 liradır, en fazla 4 liradır' dedi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, partisinin 17. kuruluş yılı dolayısıyla Amasya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada "küresel güçlerin ülkede ekonomik olarak yaptırım ve diz çöktürme girişimlerinin açıkça görüldüğünü" söyledi.

Bostancı "Türkiye'nin ekonomik gerçekliğine bakarsak, doların bugünkü TL olarak karşılığı 3,8, 3,9 liradır en fazla 4 liradır" dedi.

Bostancı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ekonomik gerçekliğine bakarsak, doların bugünkü TL olarak karşılığı 3,8, 3,9 liradır, en fazla 4 liradır. Yani bir ülkenin ticari hacmini, gayri safi milli hasılasını hesaba kattığınızda onun dış ödemelerde bir denge olarak kullandığı bu rezerv paranın TL olarak karşılığı 3,8, 3,9'dur, en fazla 4 liradır. Şunu unutmayalım finansal araçlarla Türkiye gibi ülkeleri terbiye etmek, terbiye etmek için bir rezerv parayı belli bir noktada tutmak mümkün değildir. Eğer bir ülkenin üretim kapasitesi varsa, bir ülkenin dünya ticaretinden aldığı anlamlı bir pay varsa, bir ülkenin belli bir gelişmişlik düzeyi varsa, o ülkeyi siz birtakım finansal işlemlerle terbiye edemezsiniz."

"Türk milletinin ekonomik savaşa karşı da dik duracağını ve Türk lirasına sahip çıkacağını" aktaran Bostancı, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle biz kısa zamanda kendi imkanlarımızla bu finansal saldırıları aşacağımıza inanıyoruz. Bu girişimlere eyvallah demeyeceğiz, her şeyden önce Türkiye'nin ekonomik gerçekliği, bu girişimleri reddeder. Güçlü ve kudretli olma yolunda ilerleyeceğiz. İnşallah bu milletin, büyüme, gelişme misyonunu ifade eden AK Parti önderliğinde ve bu misyonun karizmatik lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülke, kalkınmaya, gelişmeye, bu bölgede güçlü olmaya, bir dünya gücü olma yolunda devam edecektir. İnşallah hepimiz, bu ülke, bu hedef doğrultusunda koşacağız, el birliği, gönül birliği ve güç birliği edeceğiz."