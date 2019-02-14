Müze restorasyonunda iş cinayeti: Duvar çöktü!

Restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı.

Adana Müze Kompleksi'nin ikinci etabında yer alan Tarım Müzesi'nde işçilerin restorasyon çalışması sırasında bina duvarı çöktü. İskelenin üzerine çöken duvarın altında kalarak yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerden biri yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, olayın sebebini araştırdıklarını belirterek, "İşçilerden biri hayatını kaybetti. Yaralanan beş işçimiz tedaviye alındı. Göçük altında kalan işçimiz yok" ifadesini kullandı.