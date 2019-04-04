'Müttefiklik ruhu' sorgulanıyor

Washington'da düzenlenen NATO DIşileri Bakanlığı toplantısı çerçevesinde Türkiye'nin savunma tercihlerine ilişkin tartışmalar sürerken son olarak Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptıkları açıklamalarda ABD'nin Türkiye'yle müttefik ilişkisini zedelemesi üzerinde durdu.

NATO'nun kuruluşunun 70. yıldönümü dolayısıyla Washington'da yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'ler konusunda “Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor” dedi.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla görüşmesine dair ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına ilişkin, “Biz çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor” dedi.

S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, “Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Patriot'ların fiyatı ve diğer konularda ABD'yle anlaşabileceklerini ama sürecin ilerlemesi için Kongrenin onayının gerekeceğini söyledi.

ÇELİK: ASIL TÜRKİYE NATO İÇİN ÖNEMLİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'de seçimle ilgili değerlendirmelerini paylaştığı açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarını değerlendirerek Türkiye'nin NATO için öneminin doğru kavranması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun kurucu ve kritik müttefik ülkesi olduğunu ve sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini belirten Çelik, Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemine dikkat çekti. Çelik, “Bölgesel ve küresel güvenlikte Türkiye'nin NATO içindeki rolünü çektiğinizde, Türkiye zaafa düşmez ama başkaları Türkiye'nin verdiği katkıyı zaafa düşürmek gibi bir çabanın içine girmiş olurlar. Bu doğru bir yaklaşım değil” dedi.

NATO Genel Sekreteri'nin konuşmasına referansla ülkelerin kendi tercihlerini yapabileceklerini vurgulayan Çelik, Türkiye'nin Patriot sistemi almak istediğini ve bu ihtiyacının karşılanmadığını hatırlattı. Çelik S-400'lerle ilgili olarak, “Bitmiş bir anlaşmadan Türkiye'nin vazgeçmesini istemek, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlıktır” dedi.