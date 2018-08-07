'Ön mutabakat sağlandı, bir heyet Washington'a gidiyor' iddiası

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararıyla birlikte artan ABD-Türkiye gerilimini azaltmak üzere 'ön mutabakat' sağlandığı, Türkiye'den bir heyetin iki gün içinde Washington'a gideceği açıklandı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasi iktidar cephesinden yapılan açıklamalar sonrasında TL'de sadece dünkü değer kaybı yüzde 6'yı geçti. Güne 5,10 civarında başlayan dolar/TL, gün içinde sürekli ve hızlı bir artış gösterdi, gece saatlerinde 5,42'ye kadar çıktı. Kur krizinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandığı, bir heyetin detaylar için bir iki gün içinde Washington'a gideceği bilgisi geldi.

CNN Türk'ün haberine göre ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken bir "ön mutabakat" sağlandı. Dolar/TL, bu haberin ardından 5,27 civarına geriledi.

Türkiye, "iyi niyetli" bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandığı belirtildi.

BİR İKİ GÜN İÇİNDE HEYET GİDİYOR

Ön mutabakatta "diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi" konusunda karşılıklı memnuniyet dile getirildiği, görüşmelerin yüzyüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındığı da öne sürüldü.

Ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve "süreci daha ileri taşımak için" Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington'a gideceği bildirildi.