Mustafa Tuna'dan 'Aday olacak mısınız' sorusuna yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında konuştu.

"Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Tuna, "Partimiz karar verir, aday olunmaz, aday gösterilir" dedi.

'ADAY TESPİTİNİ BEN YAPMIYORUM'

Tuna soruyu şöyle yanıtladı:

"Siz herhalde bu soruyu yanlış yere soruyorsunuz. Aday tespitini ben yapmıyorum. Sayın genel başkanımız ve yetkili kurullar en doğru adayı seçeceklerine benim şüphem yok. Aday olunmaz, aday gösterilmez. Ben aday oluyorum demenin de bir faydası yok. Bütün partilerde olduğu gibi seçim çevrelerinde seçimi kazanacaklarına inanılan kişiler aday gösterilir. Bizim partimizin kuruları da en güzel kararı verecektir."