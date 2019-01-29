Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye katılacağı tarih belli oldu, 4 CHP'li daha sırada

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, Cuma günü resmen DSP'ye katılacak. Sarıgül'ün ardından 4 ismin daha DSP'ye katılması bekleniyor.

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında konuşan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, bir süre önce CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün nasıl bir yol izleyeceğini açıkladı.

"Mustafa Sarıgül, çarşamba günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da görüşecek. Sarıgül, cuma günü ise İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek rozet takacak. Sarıgül böylee DSP'nin Şişli adayı olacak" diyen Yarkadaş, "DSP, İstanbul'da birçok ilçede de aday çıkarma hazırlığı yapıyor. DSP yeniden canlandırılmak isteniyor. Bu bağlamda, CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'e de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edilecek. Marmaris'te aday gösterilmeyen CHP'li Ali Acar da yarın DSP'ye katılacak. DSP, yeniden aday yapılmayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya da teklif götürecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Antep'te de Celal Doğan'ın DSP'den seçimlere katılabileceği iddiası gündeme geldi.