Mustafa Sarıgül hangi partiden ve nereden aday olacağını açıkladı

CHP'nin Şişli yerine Eyüpsultan'dan aday göstermek istediği ileri sürülen eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde aday olup olmayacağına ilişkin tartışma sürüyor.

Mustafa Sarıgül ile geçtiğimiz hafta görüşen gazeteci Gürkan Hacır, görüşmeye ilişkin ayrıntıları CNN Türk'te paylaştı.

CHP yönetiminin Mustafa Sarıgül'ü Eyüp Sultan ilçesi için düşünüldüğünü aktaran Gürkan Hacır, Sarıgül'ün "B planım var" dediğini söyledi.

Hacır, programın ilerleyen dakikalarında da Sarıgül'den gelen mesajı okudu.

Sarıgül, gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili kardeşim ben Şişli adayıyım. Başka bir yere gitmem söz konusu değil. İstanbul dışında da diğer ilçe adaylarına da gereken desteği vereceğim. Mustafa Sarıgül kendisine başka bir ilçe aramıyor. Genel Merkez'le de aramızda bir problem yok" dedi.