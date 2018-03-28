Mecliste “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” yazılı tişörte el koyan polise soruşturma açıldı.

CHP Grubu toplantısını izlemek için üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” yazısı bulunan tişörtüyle Meclis’e gelen Cafer Darı’yı engelleyen polis hakkında işlem başlatıldı.

Odatv'nin haberine göre polis, dün Cafer Darı’ya üzerinde Atatürk’ün kalpaklı resmi bulunan, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” yazılı tişörtle Meclis’e giremeyeceğini söylemişti. Darı’dan tişörtünü çıkarması istenmişti.

Cafer Darı da tişörtü çıkarıp polise vermiş, yarı çıplak üzerine montunu giyip CHP Grubu’na girmişti. Olayı duyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polis noktasına giderek tişörtü geri almıştı. Darı da yeniden tişörtünü giyerek grup toplantısını izleyebilmişti.

O engelleme bugün Meclis Genel Kurulu’nun da gündemindeydi. Oturumu yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün bir konuşma yaparak böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.