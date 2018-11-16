Mustafa Hayrullahoğlu ve Talip Öztürk'ün ölüm yıldönümünde: Saygıyla...

16 Kasım hem TKP Merkez Komite Üyesi Mustafa Hayrullahoğlu'nun hem de TKP üyesi ve İstanbul TÖB-DER başkanı Talip Öztürk'ün ölüm yıldönümü. Hayrullahoğlu'nu ve Öztürk'ü saygıyla anıyoruz.

12 Eylül darbesi sonrası 16 Kasım 1982’de gözaltında katledilen TKP MK üyesi Mustafa Hayrullahoğlu'nun ölümünün üzerinden 36 yıl geçti.

Polisin işkencesine boyun eğmeyen, işkencecilere adını bile söylemeyen Hayrullahoğlu, ölümünün ardından polisler tarafından gizlice Kulaksız Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldü. Mezarı ailesinin ve yoldaşlarının uzun uğraşları sonrasında bulunan Hayrullahoğlu'nun katilleri ise devlet tarafından ödüllendirildi. 1984 yılında dönemin sıkıyönetim mahkemelerinde açılan davada, 3 polise 10'ar yıl hapis cezası verilirken, bu karara imza atan hakimler görevden alındı. Hakimlerin görevden alınmasının ardından ise işkenceci polisler beraat etti

Bugün yaşamını yitiren bir diğer devrimci olan Talip Öztürk ise 16 Kasım 1979 tarihinde öğretmenlik yaptığı okulun çıkışında faşistler tarafından katledildi. Öztürk İstanbul TÖB-DER Başkanı, TKP üyesiydi.

Ölümlerinin yıldönümünde Hayrullahoğlu'nu ve Öztürk'ü saygıyla anıyoruz.