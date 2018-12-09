Mustafa Destici Sarı Yeleklileri hedef aldı: Ön safta PKK, YPG var

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa'da devam eden sarı yelekliler eylemlerinde en ön saflarında PKK, PYD, YPG'lilerin olduğunu iddia ederek, 'Fransa için bu çok büyük bir derstir' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa'daki sarı yelekliler eylemlerinde en ön saflarında PKK, PYD, YPG'lileri gördüklerini belirterek, "Fransa için bu çok büyük bir derstir. Bütün Avrupa devletleri bunu görmeli ve topraklarındaki PKK, PYD, YPG terör unsurlarına asla müsaade etmemeli, hepsini sınır dışı ederek Türkiye'ye teslim etmeli" dedi.

Destici, "Hep uyardık, dedik ki 'Bunu yapmayın, terör ve terör uzantıları ve bunları kullananlar gün gelir size karşı da kullanırlar.' İşte o gün geldi. Fransa'daki eylemleri yapan Sarı Yelekler'in en ön saflarında PKK, PYD, YPG unsurlarını görüyoruz. Fransa için bu çok büyük bir derstir. Sadece Fransa için değil bütün Avrupa devletleri bunu görmeli ve topraklarındaki PKK, PYD, YPG terör unsurlarına asla bundan sonra müsaade etmemeli, hepsini sınır dışı ederek Türkiye'ye teslim etmelidirler. Biz bunu bekliyoruz. Eğer bunu yapmazlarsa bugünü de ararlar" diye konuştu.