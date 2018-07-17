Mustafa Ceceli'ye ambargo geldi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve son dönemde eski eşine yönelik görüntüleri gizlice çekerek davada kullandığı iddiasıyla tepki çeken Mustafa Ceceli adlı şarkıcı, birçok radyo kanalı tarafından listelerden çıkarıldı. Ceceli'nin birçok konserinin de iptal edildiği öğrenildi.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Mustafa Ceceli’ye radyolardan ambargo konulduğunu ve Ceceli’nin çok sayıda konser programının da iptal olduğunu iddia etti.

Akay, “Edindiğim bilgiye göre Radyo D, Show Radyo, Süper Fm ve Best FM gibi çok sayıda ulusal radyo aldığı ortak kararla, playlistlerinden Mustafa Ceceli’nin şarkılarını çıkarttı ve Ceceli’nin çok sayıda konseri de iptal oldu” ifadelerini kullandı.

Mustafa Ceceli’nin, oğlunun velayetini almak için eski eşinin görüntülerini dava dosyasına eklediği haberleri gündeme gelmiş, Ceceli'ye büyük tepki gösterilmişti.