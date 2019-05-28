'Mustafa Ceceli, Erdoğan'ın davet etmediği yemeğe zorla girmeye çalıştı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe’de düzenlediği iftar yemeğine davet edilmeyen Mustafa Ceceli'nin programa katılmak istediği ama kapıdan geri çevrildikleri iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’de düzenlediği iftar yemeği programına birçok "ünlü" isim katılırken, daha önceki davetlerin hepsinde yer alan şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ise bu yemeğe davet edilmediği öğrenildi. Ceceli'nin davet edilmediği yemeğe katılmaya çalıştığı ama kapıdan çevrildiği belirtiliyor.

TV100'de yayınlanan bir programda konuşan Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, “Gerçekten davet edilmedilerse ister Mustafa Ceceli ol, ister Mehmet Ceceli ol hiç fark etmez. O kapıdan girebilmen mümkün değil. 29 Ekim 2017 yılındaki Cumhuriyet resepsiyonuna davet edilmediklerini biliyoruz" dedi.

Semercioğlu, Ceceli'nin boşanma ve sonrasında yaşananlar nedeniyle yemeğe davet edilmediğini söyledi.