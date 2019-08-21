Muş’ta 15 gün eylem ve toplantı yasağı

Muş Valiliği, kentteki açık ve kapalı yerlerde yapılacak tüm toplantılar ile basın açıklamaları ve yürüyüşleri 15 gün süreyle yasakladı.

Muş Valiliği bugünden itibaren 15 gün süreyle kentte eylem yapılmasını yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada “İlimiz mülki sınırları içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler 21.08.2019 günü saat 00.01 ile 04.09.2019 günü saat 23.59 ‘a kadar 15 (onbeş) gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Valilik açıklamasında “Operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca önümüzdeki günler için yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.