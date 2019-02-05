Müslüman Kardeşler üyesinin Mısır'a gönderilmesiyle ilgili 8 polise uzaklaştırma

İstanbul Valiliği, Mısır uyruklu Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Abdülhafız Ahmed Hüseyin'in ülkesine gönderilmesine ilişkin işlemin incelenmesi ve soruşturulması için komisyon oluşturulduğunu, 8 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Mısır uyruklu Muhammed Abdülhafız Ahmed Hüseyin'in Müslüman Kardeşler üyesi olması sebebiyle yargılandığı ülkesine gönderilmesine ilişkin, işlemin incelenmesi ve soruşturulması için komisyon oluşturulduğunu, 8 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahsın ülkesine gönderilmesi işleminin incelenmesi ve soruşturulması için, Valiliğimizce Vali Yardımcısı başkanlığında bir komisyon görevlendirilmiştir. Yürütülecek inceleme ve soruşturmanın selameti bakımından görevli soruşturmacı teklifi uyarınca; Valilik Makamının onayı ile Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Pasaport Kontrol Büro Amirliği'nde görevli 8 polis memuru görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

MISIR 'TERÖR ÖRGÜTÜ' KABUL EDİYOR

Mısır'ın da aralarında olduğu pek çok ülke Hüseyin'in üyesi bulunduğu Müslüman Kardeşler'i "terör örgütü" olarak kabul ediyor.

Buna karşın Müslüman Kardeşler Türkiye'de yasadışı kabul edilmiyor.