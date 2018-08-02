MÜSİAD'dan ABD'li senatörlere mektup

MÜSİAD ABD, ülkede Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı dokuz eyaletin senatörlerine mektup göndererek siyasi ilişkilerdeki gerilimin ticari işbirliklerini sekteye uğratmamasını istedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD'den yapılan yazılı açıklamada, Dış İlişkiler ve Ticaret Komisyonları üyeleri başta olmak üzere ABD'de Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı dokuz eyaletin senatörlerine bir mektup gönderildiği duyuruldu.

AA'nın haberine göre açıklamada, "NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye'nin, hukuk devleti prensipleri gereği attıkları adımlara karşılıklı olarak saygı duymaları müttefik olmanın gerekliliklerindendir. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin hayati önem taşıdığı bugünlerde, taraflara karşılıklı ticari ilişkilerin önemini bir kez daha hatırlatır ve siyasi ilişkilerdeki gerilimlerin ticari iş birliklerini sekteye uğratmaması gerektiğini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

ABD ve Türkiye arasındaki ticari hacmin 2017 yılı verilerine göre 18,7 milyar dolar olduğuna vurgu yapılan açıklamada, 2018'de bu rakamın 20 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Söz konusu mektubun, ABD Senatosu'nun önemli isimlerinden Bob Corker, Marco Rubio, Tim Kaine ve Rand Paul dahil 30'u aşkın senatöre gönderildiği bilgisi paylaşıldı.