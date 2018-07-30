MÜSİAD’a göre ülkeyi iflasın eşiğine getiren kur artışı ‘köpük’

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 'Kurda maksimum seviyenin 4.30 olduğunu düşünüyoruz. Bunun üstü köpük' dedi.

Dolar, 4,80'i geçerken, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'dan ilginç bir açıklama geldi.

Kaan, "Kurda maksimum seviyenin 4.30 olduğunu düşünüyoruz. Bunun üstü köpük" derken, "Şu anki kurun iş dünyası için ihracat açısından çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Kuru, faizi artırmak için kullanıyorlar ama Merkez Bankası artık bunu gördü. Bundan sonra bu işlerin olmayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaan, faiz konusunda özellikle hassas olduklarını belirterek, "Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

"Ticaret savaşlarının bize faydası olacak" diyen Kaan, "Çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar" ifadelerini kullandı.