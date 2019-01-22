MÜSİAD: Keneviri tüm Türkiye'ye yayacağız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Samsun'da başlayacak kenevir ekimini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istediklerini açıkladı. Kaan, kenevirin Türkiye ve İran için 'dönüşüm' yaratacağını öne sürdü.

Van'da konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye'de yerli tohum üretimi pilot uygulaması Samsun Vezirköprü'de başlayacak. Bunu Türk keneviri olarak tescillendirip tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından "dünyadaki ekonomik düzenin değiştiğini" belirten Kaan, Türkiye'nin daha önce hiç duymadığı "Ticaret Savaşları" kavramını öğrendiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Van özelinde ve Türkiye'nin doğu kısmındaki genç nüfus fırsatını kaçırmayalım. İranlı iş adamlarımıza sesleniyorum; dünyaya açılabilmeniz için bölgelere verilen destekleri göz önüne aldığınızda buraların çok önemli fırsat içerdiğini görmeniz lazım. 2018'de biz de Türkiye'de sıkıntılar yaşadık. Bir miktar daha zorluk geçireceğiz ama umutluyuz çünkü borçlarımızı ödüyoruz."

'TÜRKİYE VE İRAN İÇİN BİR DÖNÜŞÜM OLACAK'

Kenevir ekiminin yeniden serbest bırakılmasına değinen MÜSİAD Başkanı, "Özellikle sanayi üretimi için önemli gördüğümüz yüksek verimliliği sayesinde, 'Türk keneviri' diye ifade ettiğimiz Türkiye'nin kendi tohumundan söz ediyorum, bunun yaygınlaştırılmasıyla tarım alanında bize çok büyük ekonomik katkı sağlayacak. Bunu 'Türk Keneviri' olarak tescillendirip tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. İran ve Türkiye için bir dönüşümden söz ediyoruz" dedi.