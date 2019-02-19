Musa Kart ve Güray Öz'den mahkeme kararı sonrası açıklama: Yine cezaevi yolu göründü

Cumhuriyet gazetesi davasındaki kararların İstinaf Mahkemesi'nde onaylanmasının ardından çizer Musa Kart ve yazar Güray Öz'den açıklama geldi.

İstinaf Mahkemesi tarafından Cumhuriyet gazetesi davasında verilen 1 yıl 16 gün gün hapis cezası onanan çizer Musa Kart, konuya ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.

"Yaşanılan krizlere çare üretmesi beklenen iktidardan açıklama geldi: Karikatüristi tekrar atın içeri!" diyen Kart, "Evet bana yine cezaevi yolu göründü. Kendinize iyi bakın..." ifadelerini kullandı.

Güray Öz ise yaptığı açıklamada, "İstinaf mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileri ile ilgili mahkumiyet kararını onayladı. Biliyorsunuz aralarında ben de varım. Neyse ki romanımın son düzeltmelerini yapmıştım. Bir süre görüşemeyeceğiz. Hoşcakalın..." dedi.

Mahkemenin kararına tepki gösteren gazeteci Mustafa Kemal Erdemol, "Yazıklar olsun... Cumhuriyet davasında yargılanan meslektaşlarımız, kalan cezaları için tekrar cezaevine girecekler... Milyon kere yazıklar olsun..." ifadelerini kullandı.