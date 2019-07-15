Mursi kabul edilmedi, İstiklal yerinde kaldı

AKP’li Sivas Belediyesi, İstiklal Caddesi’nin adını 'Şehit Muhammed Mursi Caddesi' olarak değiştirmek istemişti. Gelen tepkiler üzerine değişiklik talebi iptal edildi.

Sivas’ta Belediye Meclis toplantısında alınan kararla, İstiklal Caddesi’nin isminin, “Şehit Muhammed Mursi Caddesi” olarak değiştirilmesine karar verilmiş, Müslüman Kardeşler üyesi devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin adının kentteki bir sokağa verilmesi tepki çekmişti. Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak da değişikliği yargıya taşıyacaklarını dile getirmişti.

Kararının onay için Valilik'e gönderilmesinin ardından Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sivas merkez ‘İstiklal Caddesi’nin adının değiştirilmesi yönünde alınan meclis kararı, Sivas Belediye Başkanımız ile yapılan istişare neticesinde uygun görülmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Diyanet İşleri Başkanlığı, Muhammed Mursi'nin ölümü nedeniyle yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırmıştı.

