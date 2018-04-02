Murgul Eti Bakır tesislerinde atık su havuzunda sızıntı

Artvin Murgul'daki Eti Bakır A.Ş. tesislerinde atık havuzunun sızıntı yaptığı ve dereye karıştığı belirtildi.

Murgul Siyanüre Hayır Platformu, Cengiz Holding bünyesindeki Murgul Eti Bakır işletmelerindeki atık havuzunda sızıntı meydana geldiğini belirtti.

Platformdan yapılan açıklamada, "Kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, nikel, civa ve çinko dahil olmak üzerer 60'tan fazla metalle dolu olan atık havuzunun suyu Murgul’daki dereye karıştı. Bu metallerin toprağa karışması toprağı işlenemez hale getirir. Bitkilere, hayvanlara dolayısıyla da insanlara bu metallerin geçmesi artık çok kolay olacaktır. Kükürtdioksit (SO2) gazı salınımı sebebi ile yıllardır madenin bedelini sağlıklarıyla ödeyen Murgul halkı, kanser hastalığından dolayı çok sayıda yakınını kaybetmiştir" denildi.

Evrensel'in haberine göre, Cengiz Holding’in insan hayatına verdiği önemin bu sorumsuzluk ile bir kez daha ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, ağır metallerin insan vucuduna girmesiyle kan ve kemik kanseri gibi hastalıkların kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Atık havuzunun bulunduğu Damar beldesinin Murgul’dan yüksekte olmasının olayın vahametini artıran durumlardan bir diğeri olduğu belirtilirken derinliği yüksek olan havuzun vadide kurulu ilçeyi yerle bir edecek kadar tehlikeli olduğu vurgulandı. Murgullular, ilçede yaşayan insanların can güvenliğini önemsemeyen şirketin çevreye vereceği ekololojik zararın da gün gibi ortada olduğunu belirtiyor.