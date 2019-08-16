Murat Dağı'nda siyanürlü altına belediyeler müdahil oldu

Gediz Havzası'ndaki Murat Dağı'nda siyanürlü altın madeni işletmeciliği için onaylanan olumlu ÇED raporu çevre belediyeleri harekete geçirdi. İptal davalarına katılan belediyeler arasında MHP ve AKP yönetiminde olanlar da var.

Murat Dağı'nda 1100 hektarlık bir alanda siyanürlü altın madeni işletmeciliği için hazırlanan olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması çevredeki belediyeleri harekete geçirdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, ÇED kararı hakkında açılan iptal ve yürütmeyi durdurma davalarına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin müdahil olarak katılmasının ardından MHP'li Alim Işık'ın başkanlık görevini yaptığı Kütahya Belediyesi de bu listeye eklendi. Kütahya Belediye Meclisi'nin bu konudaki kararı oybirliği ile aldığı belirtildi. Meclis kararının oybirliği ile çıkması, partiler arasındaki bir fikir birliğinin işareti olmanın dışında, kararın dava yoluyla iptaline de engel olan bir şekli önlem.

Belediye başkanlarının ve çevre örgütü temsilcilerinin katılımıyla 19 Ağustos'ta Gediz Karaağaç Köyü'nde bir basın açıklaması yapılacağı bildirilirken, Raporun iptali için Kütahya Bölge İdare Mahkemesi'ne 60 başvuru yapıldığı söyleniyor. Başvurular arasında AKP yönetimindeki Gediz Belediye Başkanlığı da var.