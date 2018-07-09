Murat Bardakçı ne dediyse o: Erdoğan için 'fetih gülbangı' da okunacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün düzenlenecek yemin töreni öncesinde Habertürk yazarı Murat Bardakçı köşesinde, yemin metnine 'vallahi'nin eklenmesini, mehter takımının görev almasını, 101 pare top atışı yapılmasını ve 'fetih gülbangı'nın okunmasını önermişti. Bugün gerçekleşecek yemin töreninde, Bardakçı'nın dediği gibi Erdoğan mehter marşıyla karşılanacak, 101 pare top atışı gerçekleşecek.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün edeceği yemin öncesi Osmanlı törenlerine benzer bir tören yapılması için öneride bulunmuştu.

Bardakçı yazısında “Washington’da adam İncil’e el basıyor; Kur’an bizim törenlerde de bulunsa, üstelik yasalar buna engel değil” diyeceğim ama etraftan “Bak, gerginliği nasıl da arttırıyor!” nidâlarının yükseleceğini tahmin ettiğim için sükût edeceğim ve sönük merasimleri coşturacak bir başka vasıtayı hatırlatacağım: “Mehter”i… Yeminin hemen ardından mehter yeri-göğü inletirken 101 pâre top atıldığını hayâl edin… Atışların tamamlanmasından ve mehterin de susmasından sonra tiz sesli hânendenin bir çeşit dua olan “fetih gülbangı”nı okuduğunu, mehterin karşılık verdiğini, Türk bayrağınn yanında açılmış tarihî sancakları, geçmişteki 16 Türk Devleti’ni temsil eden askerleri ve merasimin böyle rengârenk atmosfer içerisinde nihayet bulduğunu düşünün" ifadelerine yer vermişti.

Bugün gerçekleşecek yemin töreninde Erdoğan'ın mehter marşıyla karşılanacağı öğrenilirken yine Bardakçı'nın dediği gibi 101 pare top atışı da yapılacak.

Törene katılanlara güne özel yaptırılan 1 liralardan da verilecekken, Bardakçı'nın dediği gibi Kuran'a el basılıp basılmayacağı ve "fetih gülbangı" okunup okunmayacağı merak konusu.