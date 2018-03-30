Mülteci katliamı: Küçücük minibüste 17 mülteci hayatını kaybetti, 36 yaralı!

Iğdır'da mültecileri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Küçücük bir minibüste onlarca mültecinin taşınması sonrası yaşanan olay ihmalin boyutunu da gözler önüne serdi.

Iğdır'da mültecileri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpıp alev almasıyla ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Iğdır-Kars karayolunda Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu mültecileri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alması ve bu araçtan yola fırlayan yaralılara bir başka minibüsün çarpması sonucu 17 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Tamamen yanan kaçak göçmenleri taşıyan minibüse, yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişinin bindirildiği ortaya çıktı.

Yanan minibüsten yola fırlayan yaralılara çarpıp kaçan diğer minibüsün sürücüsü ile bindiği taksinin şoförü gözaltına alındı.