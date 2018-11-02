Mülkiye'de 'Türkiye'nin Krizi' söyleşisi: Nasıl mücadele edeceğiz?

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde Doçent Doktor Serdal Bahçe'nin sunumuyla 'Türkiye'nin Krizi; işsizliğe, pahalılığa, geleceksizleşmeye karşı nasıl mücadele edeceğiz?' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide üniversitelilerin yanı başlarındaki arkadaşlarına 'rekabet ve hırs' duyguları ile değil, 'dayanışma hissiyle' yaklaşmaları gerektiği söylendi

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü öğrencileri bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde üniversite öğrencilerinin yaşantılarında krizin etkilerini değerlendirdikleri "Türkiye'nin Krizi; işsizliğe, pahalılığa, geleceksizleşmeye karşı nasıl mücadele edeceğiz?" başlıklı bir etkinlik düzenlediler.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim görevlisi Doçent Doktor Serdal Bahçe'nin sunumu ile gerçekleşen etkinlikte; üniversite diplomasının iş bulma konusunda sağladığı avantajların yok olmaya başlaması, öğrencilerin çok büyük bir kısmının insani koşullarda üniversite yaşamına devam edebilmeleri için çalışmak zorunda kalması, kapitalist düzenin sebep olduğu tüm mağduriyetlerde örgütlü hareket etme zorunluluğu gibi başlıklar ele alındı.

'DAYANIŞMA AĞI'

Aydınlanma ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu'nun girişimiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler krizin faturasını ağır şekilde ödemek zorunda kalan arkadaşlarıyla dayanışmak üzere bir ağ kurulması yönünde fikirlerini beyan ettiler.

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin katılımcılar arasında yoğunlukta olduğu söyleşide konuşan soL Portal yazarı Doçent Doktor Serdal Bahçe; üniversitelerin dürüst, güvenilir dünya insanlarını yetiştirme misyonunu giderek geride bıraktığını ve sermaye için çok kar sağlayacak ayaklı birer meta üretme işlevinin öne çıktığını vurguladı.

Öğrencilerin soruları ve katkıları ile sona eren etkinlikte, üniversitelilerin yanı başlarındaki arkadaşlarına rekabet ve hırs duyguları ile değil, dayanışma hissiyle yaklaşmaları gerektiği vurgulandı.

