Müjdat Gezen'in avukatı: Bu şekilde ifadeye götürmek usule aykırı

Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in doğrudan polis gönderilerek ifadeye götürülmesinin usule aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Ülgen, Akpınar ve Gezen’in basın suçları yerine örgütlü suçlar bürosuna getirildiğine dikkat çekerek 'yöntem garip' dedi.

Halk TV'de yayımlanan programda yaptıkları açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen bu duruma "Davet ettikten sonra mevcutlu götürmek usule aykırı" diye tepki gösterdi. Ülgen, Akpınar ile Gezen'in basın suçları yerine örgütlü suçlar bürosuna getirildiğine dikkat çekti.



Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, normalde ifade için çağrı kağıdının gönderilmesi gerektiğini ifade ederek “Çağrı kağıdı ulaştıktan sonra hafta içi uygun bir zamanda ifade işlemi için adliyeye gidilecekti” dedi.



Savcılığın daha sert bir yöntem uyguladığına dikkat çeken Avukat Celal Ülgen, “Savcılığın, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı doğrudan polis göndererek mevcutlu bir şekilde ifadeye götürmesi usule aykırıdır. Ayrıca iki sanatçının da konuşmalarında suç unsuru olacak bir söylem yoktur” ifadelerini kullandı.

‘BASIN SUÇLARI YERİNE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSUNDAYIZ’

Ülgen Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Akpınar ve Gezen'in basın suçları yerine örgütlü suçlar bürosuna getirildiğine dikkat çekti.