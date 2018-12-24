Müjdat Gezen'den ilk açıklama: Korkmuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, 'Hedef gösterilmekten korkmuyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından hedef alınan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Gezen'den açıklama geldi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuşan Müjdat Gezen, soruşturma açılmasını anlamsız bulduğunu belirterek "Bundan birkaç gün önce sanatçılara ödül veren Erdoğan, ‘sanatçılar özgürdür, bağımsızdır sansür edilemez' demişti. Bir gün dediği bir gün dediğini tutmaz ise yapılacak bir şey yok. Biz sonuna kadar eleştiri hakkımızı kullanırız. Biz sanatçıyız. Eğer bu ülkede Erdoğan'ın dediği gibi sanat ve sanatçılar özgürse eleştirme hakkım her zaman vardır. O benim vatanseverliğimi Kadıköy'de oturduğum için yargıladı. Orada oturanların ‘kaymak tabaka' olduğunu ve Türkiye parçalansa kıllarını kıpırdatmayacağını söyledi. Benim vatanseverliğimi eleştiriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Hiç kimseye böyle bir hak vermiyorum" dedi.

Türkiye'de idamın kalktığını ancak Erdoğan'ın istediğini söyleyen Gezen, şöyle devam etti:

Onlar idamı savunurken biz karşı çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı da bilir, bu işler Türkiye'den kalktı. Durmadan ‘İdamı getirin ben imzalarım' diyen kendisi. Bu nasıl bir demokrasidir ki Cumhurbaşkanı istediğine ‘ulan' derken, kendisini eleştirenler hakkında soruşturma açılıyor? Bu nasıl bir demokrasi ki, ‘bedel ödeyecekler' diyerek bizi tehdit ediyor ve hedef gösteriyor? Bunlar demokrasiyi hazmedemeyenlerin davranışlarıdır. Ayrıca ben hedef gösterilmekten hiç ama hiç korkmuyorum. Bu korkan insanların davranışlarıdır.