Müjdat Gezen ve Halk TV, Nilhan Osmanoğlu'na tazminat ödeyecek

2. Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu'yla ilgili Halk TV yayınıyla söylediği sözler nedeniyle, Müjdat Gezen ile Halk TV tazminat ödemeye mahkûm edildi.

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada Nilhan Osmanoğlu'nun avukatı "Davalıların canlı yayında edep ve hukuk dışı sözleri ile müvekkilimin kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Yılmaz Özdil ile Müjdat Gezen'in avukatı ise "Müvekkillerim mizahi ve güldürü yoluyla basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde açıklamalar yapmışlardır" diyerek davanın reddini istedi.

Halk TV'nin avukatı da "Canlı yayında davacının haksız ve güncel bir talebi olan Galatasaray Adası'na ilişkin mülkiyet iddiası tartışılmıştır. Davacının bu nedenle kendisine gelebilecek eleştirilere katlanma yükümlülüğü vardır. Yapılan açıklamalar basın özgürlüğü kapsamındadır" diye konuştu.

HAKARET DAVASI DEVAM EDİYOR

Mahkeme Müjdat Gezen ile Halk Radyo TV ve Yayıncılık AŞ'nin faiziyle birlikte 20 bin lira manevi tazminatı, davacı Osmanoğlu'na ödemelerine karar verdi.

Mahkeme diğer davalı Yılmaz Özdil'e açılan davayı ise gerekçesini sonradan açıklamak üzere reddetti.

Söz konusu yayın nedeniyle Gezen'in İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret suçundan 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.