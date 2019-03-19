Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanması sonrası AKP'li Burhan Kuzu'ya tepki gösteren ve bu nedenle hakkında dava açılan Müjdat Gezen hakkında duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarıldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM) kundaklanmasından sonra yaptığı basın açıklamasında eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği iddia edilen Müjdat Gezen hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı çıkarıldı. Burhan Kuzu'nun Avukatı Cüneyd Gülcan, "Davaya katılmak istiyoruz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Sanık 4. celse olmasına rağmen gelmemiştir. Hakkında zorla getirme emri çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, Sson iki celsedir duruşmalara katılmayanMüjdat Gezen'in bir sonraki celse zorla getirilmesine karar verdi.