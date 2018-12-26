Müjdat Gezen: Dilimi kesseler, işaret dili öğrenip yine Erdoğan'ı eleştiririm

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef almasının ardından hakkında hızla soruşturma açılan Müjdat Gezen, Erdoğan’ı her koşulda eleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Usta sanatçılar Metin Akpınar ve Gezen hakkında televizyonda söyledikleri sözlere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepki göstermesinin ardından soruşturma açılmıştı. İki oyuncu polis eşliğinde savcılığa götürüldükten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Deutsche Welle’den Nevşin Mengü’ye konuşan Gezen, Erdoğan’dan korkmadığını dile getirerek, “Ben bunların feriştahını yaşadım. Kenan Evren zamanında ayağımıza zincir vurdular. 12 Eylül’de, 12 Mart’ta çekmediğimiz kalmadı. Onların korkuları dağları aşmış belli ki. O kadar korkuyorlar ki” dedi.

Cumhurbaşkanının her gün 200 kere suç işlediğini savunan Gezen, hakaret edenin kendisi değil, Erdoğan olduğunu söyledi.

Gezen, eleştirilerinde saygısızlık, terbiyesizlik veya küfür olmadığını kaydederek, “Böyle bir demokrasi yok, böyle bir dünya yok. Yani dilimi kesseler, işaret dili öğrenirim yine gereken eleştiriyi yaparım” diye konuştu.