Müjdat Gezen: Bunlardan korkan bunlar gibi olsun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası dün önce adliyeye götürülen ardından da mahkemeye çıkarılan sanatçı Müjdat Gezen, 'Kenan Evren devri daha iyiydi. Düşünebiliyor musun? Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Korkar mıyım ben ya?' dedi.

Dün polis eşliğinde adliyeye götürülen ve burada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanatçı Müjdat Gezen, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Birgün'den Burak Abatay'a konuştu.

"Haftada bir gün karakola gidip imza atacakmışız. Karakoldaki çocukları tanıyorum, atın benim yerime dedim" diyen Gezen, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla adli kontrol şartı getirildi. Cumhurbaşkanına hakaret. Onun söylediği lafı söylemek. Savcılar ve hakimler tutuştu. Emir büyük yerden geldi tabii ama bu laftan bir hakaret çıkmaz. Çünkü onun kendi söylediği laf. Ben 80'de de Kenan Evren döneminde de yargılandım. Kenan Evren devri daha iyiydi. Düşünebiliyor musun? Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Korkar mıyım ben ya?" ifadelerini kullandı.