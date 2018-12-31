Müjdat Gezen: Bu tesadüf olabilir mi! Seçime kadar sürecek bunlar...

Halk TV'de yaptığı açıklamalar sonrası Metin Akpınar'la birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, 'Çok basit seçimlere gidilirken seçim malzemesi gerekiyor iktidara. Bakın burası çok önemli. Bunları alt alta yazalım' dedi.

Halk TV’de Uğur Dündar’ın programında yaptıkları açıklamalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterilen sanatçı Müjdat Gezen, haklarında verilen adli kontrol kararına ilişkin konuştu.

Gezen, Sözcü gazetesi hakkındaki 'FETÖ' davası ile Fox TV Ana Haber sunucusu ve Gazeteci Fatih Portakal hakkındaki soruşturmayı hatırlatarak, "Çok basit seçimlere gidilirken seçim malzemesi gerekiyor iktidara. Bakın burası çok önemli. Bunları alt alta yazalım" dedi.

"Fatih Portakal en muhalif olan gazetecilerden bir tanesi, FOX TV AKP'nin havuz sistemine dahil olmayan kanallardan, Halk TV yine AKP'ye teslim olmayan bir kanal ve halkın bilgilenmesi adına kamu yararına yayınlar yapıyor, Arena en çok izlenen programlardan" diyen Gezen, "Yine Sözcü en çok okunan gazetelerden bir tanesi. Bunların hedefe konması tesadüf değil. Bizim sözlerimiz de bu anlamda seçimler yaklaşırken iktidarı rahatsız etti. Bu kişi ve kurumların hepsine dava ya da soruşturma açılıyor. Bu tesadüf olabilir mi! Marta kadar sürecek bence bunlar" ifadelerini kullandı.