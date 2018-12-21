Muhterem Nur: Ne olmuş Müslüm bana bir iki tokat atmışsa?

Muhterem Nur, Müslüm Gürses'le ilgili olarak 'Bir tokat atmış, iki tokat atmış. Bana ne olacak? Hiç önemi bile yok. Ben 5 dakika sonra ‘Müslümcüğüm ben sana bir çay yapayım mı?' dediğimde ‘hadi hayatım yap içelim' diyordu' ifadesini kullandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına, 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur konuk oldu.

Muhterem Nur, Müslüm Gürses'ten şiddet gördüğü iddialarına cevap verdi.

"Anlatamayacağım kadar iyi bir insandı. Aramızda ne kıskançlık yüzünden kavga geçti, ne de ayrılmayı düşündük. 33 sene birbirimizi çok iyi anladık. Çünkü birbirimize arkadaş, karı-koca, anne-baba oluyorduk. Her kafadan bir ses çıkıyor. Elbette karı-koca arasında oluyor. İlk zamanlar olmadı mı, oldu. Ama onu idare edecek kişi bendim. Her şeyine tahammüllü ettim. O bana karşı değişik tavır takındığı zaman susmasını bildim" diyen Nur, "Bir tokat atmış, iki tokat atmış… Bana ne olacak? Hiç önemi bile yok. Ben 5 dakika sonra ‘Müslümcüğüm ben sana bir çay yapayım mı?' dediğimde ‘hadi hayatım yap içelim' diyordu. ‘Keşke sağ olsaydı da başka bir kadına gitseydi…' Evet, ben böyle bir açıklama yaptım. Çünkü sağ olsaydı hayatını yaşayacaktı. Belli söylediklerim çok acı olabilir ama ayrılan insanlar deli gibi severken birbirlerini unutabiliyorlar. Mühim olan şey hayatta olmasıydı, bu kadar insan onu seviyor" ifadelerini kullandı.