Muhtarlık seçimleri ayrı tarihte yapılacak

AKP'nin seçmen göçünün önlenmesi ve geçersiz oyların önüne geçilmesi için muhtarlık sandığının belediye başkanlığı seçimlerinden farklı tarihte kurulmasını planladığı iddia edildi.

31 Mart seçimlerinin ardından seçim sisteminde değişiklikler yapmayı planlayan AKP'nin muhtarlık seçimini yerel seçimlerden ayırmayı planladığı ileri sürüldü.

AKP seçmeninin muhtarlık seçimi için büyükşehirlerden memleketlerine gittiği, bunun da seçimleri etkilediği ileri sürülürken, partinin Kızılcahamam kampında belediye başkanlarının bu konuda şikayetlerini dile getirdiği öğrenildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP yönetiminin, muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılması konusunda bir çalışma yapacağı belirtildi. Kulislerde Seçim Yasasında yapılacak değişikliklerde farklı öneriler konuşuluyor. Muhtarlık seçimlerinin 5 yılda bir, ancak belediye başkanlığı seçimlerinden farklı bir tarihte yapılması gündeme getirilecek.

Öne çıkan bir diğer öneri ise iki seçimin aynı anda yapılması durumunda belediye başkanlığı ile muhtarlık seçimleri için ayrı sandıklar kurulması.