Muhtarlık seçimi kavgalarında 62 kişi yaralandı

Türkiye genelinde muhtarlık seçimleri sırasında çıkan kavgalar yüzünden en az 62 kişi yaralandı.

Türkiye'nin dört bir yanında muhtarlık seçimleri yüzünden yaşanan kavgalarda çok sayıda kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada birbirine tekme ve tokatla saldıran 9 kişi yaralandı.

Mardin'de Dara mahallesinde muhtar adayları İbrahim Bilgiç ve İsmail Bilem'in destekçileri arasında kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 mahallede sandık başlarında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.

Karaman'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.